お笑いコンビ、共犯者の国京（29）が21日にXを更新。10日に26歳で亡くなった相方の洋平さん（本名・鈴木洋平）の葬儀に参列したと明かした。「昨日洋平の葬儀が終わりました」と報告し、葬儀の写真を公開。「千葉の館山までたくさんの人が来てくれて、愛されていたことがよくわかりました。来てくれた人ありがとうございました。洋平もみんなに会えて嬉しかったと思います」と記述。最後に「ただあんだけ芸人いて誰も面白いこと言