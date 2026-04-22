レスリングの五輪メダリスト・浜口京子（４８）が気ままに語る「気合でＧＯ！」、今回は女子プロレス「スターダム」の玖麗さやか（２５）との特別対談＆特訓をお届けする。王者・上谷沙弥（２９）に挑戦するワールド王座戦（２６日、横浜アリーナ）を控える玖麗に、京子が心を打つアドバイス。涙をほろりと流した玖麗は、元世界女王との特訓で得意技「ときめきスピアー」の威力を増大させた。【浜口京子気合でＧＯ！】玖麗（