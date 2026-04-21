セブン‐イレブン・ジャパンは4月28日、アサイーをはじめとするアマゾンフルーツを輸入販売している「フルッタフルッタ」が監修した自然派エナジードリンク「BloomyPLUS(ブルーミープラス)」を全国のセブン‐イレブン限定で発売する。「BloomyPLUS(ブルーミープラス)」を発売同社は、アサイーのパイオニアであるフルッタフルッタとのコラボにより、リフレッシュしながら栄養素も摂れる「自然派エナジードリンク」を開発。1日分の鉄