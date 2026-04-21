【セブンイレブン】フルッタフルッタ監修の自然派エナジードリンク「アサイーボウル」「グァバ」を限定発売
セブン‐イレブン・ジャパンは4月28日、アサイーをはじめとするアマゾンフルーツを輸入販売している「フルッタフルッタ」が監修した自然派エナジードリンク「BloomyPLUS(ブルーミープラス)」を全国のセブン‐イレブン限定で発売する。
「BloomyPLUS(ブルーミープラス)」を発売
同社は、アサイーのパイオニアであるフルッタフルッタとのコラボにより、リフレッシュしながら栄養素も摂れる「自然派エナジードリンク」を開発。
1日分の鉄分が摂れる「フルッタフルッタ監修 BloomyPLUS アサイーボウルエナジー」(213.84円)は、アサイーボウルをそのままドリンクにしたような飲みやすい味わいを楽しめる。
1日分のビタミンCが摂れる「フルッタフルッタ監修 BloomyPLUS グァバエナジー」(213.84円)は、トロピカルフルーツ「グァバ」を使用した、フルーティーで芳醇な香りが特長のドリンク。
「フルッタフルッタ監修 BloomyPLUS アサイーボウルエナジー」(213.84円)、「フルッタフルッタ監修 BloomyPLUS グァバエナジー」(213.84円)
「BloomyPLUS(ブルーミープラス)」を発売
同社は、アサイーのパイオニアであるフルッタフルッタとのコラボにより、リフレッシュしながら栄養素も摂れる「自然派エナジードリンク」を開発。
1日分のビタミンCが摂れる「フルッタフルッタ監修 BloomyPLUS グァバエナジー」(213.84円)は、トロピカルフルーツ「グァバ」を使用した、フルーティーで芳醇な香りが特長のドリンク。
「フルッタフルッタ監修 BloomyPLUS アサイーボウルエナジー」(213.84円)、「フルッタフルッタ監修 BloomyPLUS グァバエナジー」(213.84円)