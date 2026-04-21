モンテディオ山形の相田健太郎社長が記者を恫喝したと週刊誌に報じられた問題をめぐり、モンテディオ山形は21日夕方、4か月間、月収の30％を自主返納する処分としました。相田健太郎社長「私の不適切な発言によって精神的な苦痛を与えてしまった記者の方に対し改めて心より深くお詫び申し上げます。また、モンテディオ山形を応援してくださる皆さんの信頼を著しく損ねてしまったと思っています。重ねて深くお詫びを申し上げます」