成果を上げている営業部の上司は、部下をどのようにマネジメントしているのか。人材育成のプロである田島ヒロミ氏は「成果を上げているチームの上司は、部下が『今日何件の客先を訪問したのか』ではなく、別のことを確認している」という――。※本稿は、田島ヒロミ『昭和型のマネジメントは本当にもう通用しないのか』（すばる舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／key05※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／