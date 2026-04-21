アメリカとイランの停戦期限が迫る中、トランプ大統領は停戦延長の可能性は「極めて低い」と述べました。トランプ大統領は20日、ブルームバーグ通信の取材に対し、停戦の期限が日本時間23日午前との認識を示した上で、「延長する可能性は極めて低い」と述べました。また、イランの港湾に対する海上封鎖は、合意が成立しない限り解除しない考えを示したということです。2回目の協議をめぐり複数のアメリカメディアは、バンス副大統