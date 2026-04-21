Petit Brabanconが4月22日、新曲「haunted house」を配信リリースすることが発表となった。同新曲は3月に開催された全国ワンマンツアー＜Petit Brabancon Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞来場者限定先行施策として、期間限定で来場者全員先行試聴が可能となっていたものだ。“ガタガタうるせえな”というリフレインフレーズが頭から離れない新曲「haunted house」は、yukihiro(Dr)が作曲、京(Vo)が作詩を