Petit Brabancon、春ツアーで披露されたyukihiro作曲による新曲の配信リリース決定＋関連グッズ販売開始
Petit Brabanconが4月22日、新曲「haunted house」を配信リリースすることが発表となった。同新曲は3月に開催された全国ワンマンツアー＜Petit Brabancon Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞来場者限定先行施策として、期間限定で来場者全員先行試聴が可能となっていたものだ。
“ガタガタうるせえな”というリフレインフレーズが頭から離れない新曲「haunted house」は、yukihiro(Dr)が作曲、京(Vo)が作詩を担当したもの。ツアー＜Petit Brabancon Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞でも披露されていた同新曲は、そのツアー中から音源化が待ち望まれていたという。
この配信リリースに合わせて、Tシャツとステッカーセットが関連グッズとして販売決定。音源リリース日の4月22日18:00から販売開始となる。なお、ツアー＜Petit Brabancon Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞のライヴ映像も今後公開が予定されているとのことだ。
■DIGITAL SINGLE「haunted house」
2026年4月22日(水)配信開始
配信リンク：https://petitbrabancon.lnk.to/hauntedhouse
※Pre-Add/Pre-Saveは2026年4月21日(火)12時より
作詩 : 京
作曲 : yukihiro
編曲 : Petit Brabancon
■haunted house COLLECTION GOODS
・haunted house Tシャツ：6,000円(税込)
・haunted houseステッカーセット：1,500円(税込)
※4月22日(水)18:00より販売開始
詳細：https://ar-cade.jp/collections/petit-brabancon
関連リンク
◆Petit Brabancon オフィシャルサイト
◆Petit Brabancon オフィシャルX
◆Petit Brabancon オフィシャルInstagram
◆Petit Brabancon オフィシャルTikTok
◆Petit Brabancon オフィシャルFacebook
◆Petit Brabancon オフィシャルYouTubeチャンネル