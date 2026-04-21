7月26日（日）に横浜BUNTAIで開催されるORANGE RANGE結成25周年記念公演＜ベストヒット・チャンプルー＞に、[Alexandros]のゲスト出演が決定した。[Alexandros]との共演は、ORANGE RANGE自身が企画する公演では初めてのこと。世界観やジャンルの違いを超えて、両者が同じステージでぶつかる本イベントでは、この日限りのスペシャルなセットリストで、両バンドともに誰もが口ずさめるヒット曲が揃い、ライブでは観客が自然と歌い出