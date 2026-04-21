7月26日（日）に横浜BUNTAIで開催されるORANGE RANGE結成25周年記念公演＜ベストヒット・チャンプルー＞に、[Alexandros]のゲスト出演が決定した。[Alexandros]との共演は、ORANGE RANGE自身が企画する公演では初めてのこと。

世界観やジャンルの違いを超えて、両者が同じステージでぶつかる本イベントでは、この日限りのスペシャルなセットリストで、両バンドともに誰もが口ずさめるヒット曲が揃い、ライブでは観客が自然と歌い出したくなるような一体感に包まれることだろう。

沖縄と神奈川、二つのルーツが横浜BUNTAIで交差し、ここでしか味わえない“チャンプルー”が生まれる。

本公演のチケット ファミリーマート先行は、4月21日（火）12時5月10日（日）23時59分まで実施予定。なお、本公演では全券種のチケットで“特典付き”を選択して購入すると、ORANGE RANGE自らが監修した、結成25周年を記念した“チャンプルー法被”がプレゼントされる。

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◾︎[Alexandros] コメント

ORANGE RANGE

25周年おめでとうございます！

思えば我々のデビュー当時からさまざまなフェスでご一緒させていただきました。

ある時、栃木のフェスで一節だけ「花」を歌わせてもらったのですが、それを聴いてくださっていたようで、終演後に声をかけていただき、そこから一気に距離が縮まったのを覚えています。

まだ自分たちが若手だった頃、慣れないテレビ出演で緊張していたときに、僕ら以上に緊張している“ふり”をして場を和ませてくれたことがありました。本当に優しい方々だなと感じた瞬間でした。

これからも、先輩風を全く吹かせない先輩として君臨し続け、怖い先輩から守っていただけるシーサーであってください。

イベントご一緒できて光栄です。

◾︎ORANGE RANGE コメント

横浜でLIVE、、、じゃあアレキでしょ！ってぐらい満場一致でした。

勝手に盛り上がって、勝手にスケジュールを確認すると、その時期はツアー中との事。ダメ元で打診したら、なんと、なんと！出演してくれるとの返信が！奇跡！感謝！男気にも感動。

最初は都会的で洗練された音楽にビビっていましたが（お洒落な服屋さんに入って、店員さんに話しかけられる時の緊張感と一緒）、喋ると、みんな、おおらかで優しくて。地元を大事にしているところも、なんか良いですよね。大好きです。

YOKOHAMA UNITE音楽祭で、どんな化学反応が起こるのか、どんな世界を見せてくれるのか、めちゃくちゃ楽しみにしています！

あと、最後に、緊張している“ふり”じゃなくてマジで緊張してたと思います！

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