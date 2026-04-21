「メンバーの心理的リソースを大切にしよう」と言うと、多くのリーダーは「それでなくても忙しいのに、そんなことまでやってられない」といった反応をします。たしかに、リーダーは多忙です。しかし、多くの職場を観察すると、意外な実態が見えてきます。心理的リソースを大切にしていないからこそ、チーム内にさまざまな問題が発生し、それを処理するためにリーダーが莫大な労力を費やしているケースが非常に多いのです。この記事