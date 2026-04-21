果たして本当に衝動的な犯行だったのか。真相解明のためには捜査に相当の時間をかける必要がある──。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（ゆき）くん（11）が遺体で見つかった事件で、京都府警は4月16日、義父の安達優季（ゆうき）容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。逮捕前の任意聴取では「衝動的に首を絞めて殺した」という趣旨の供述もしているという。＊＊＊【実際の写真】“取材禁止”の張り