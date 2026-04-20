ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、新フレーバー「ハーゲンダッツ ミニカップ『加賀棒ほうじ茶ラテ』」を4月21日から期間限定で販売します。【写真】ヤバい！おいしそう！「加賀棒ほうじ茶ラテ」をもっと！同商品は、石川県金沢市発祥の「加賀棒ほうじ茶」の特長を生かした、甘く香ばしい味わいを存分に楽しめるアイスクリームです。加賀棒ほうじ茶は一般的なほうじ茶と異なり、茶葉ではなく茎を焙煎することで