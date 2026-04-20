東洋大出身の白神嶺治（23）が20日、大相撲の放駒部屋に入門を発表した。東京都足立区の同部屋で会見し「関取になれるように頑張りたい」と抱負を述べた。夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）でのデビューを目指し5月1日の新弟子検査を受検する。四股名は本名の「白神」を名乗る予定。札幌市西区出身。相撲少年団で指導する父の影響で、物心ついた頃からまわしを締めて中学から石川県に相撲留学した。金沢市工から東洋大