歌手・小沢健二さんの父で、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長の小澤俊夫さんが18日に亡くなったことを、健二さんが自身のSNSで報告しました。96歳でした。俊夫さんは2024年2月に亡くなった指揮者・小澤征爾さんの兄です。【小沢健二さんのXより】父を知っていらした多くの方にお伝えしたく、この場をお借りするのですが、筑波大学名誉教授・小澤昔ばなし研究所長である父・小澤俊夫が4月18日、この世を発ちました。96歳でし