モスバーガーの公式「X」アカウントが、100円（税込み）で追加できる辛いトッピング「カップハラペーニョ」を紹介しています。【画像】知ってた？「100円は安い」「量多い」モスバーガーの追加トッピング「知ってた？」100円の追加トッピング公式アカウントは、「知ってた？100円でカップハラペーニョをお好みでトッピングできちゃいます」とコメント。ハラペーニョを追加した、「フィッシュバーガー」と「テリヤキバーガ