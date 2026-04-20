2025年から24ヶ月連続で毎月プロトタイプを発表し、そのまま1本限りの試作品を安価に販売するというCaramel’s Guitar Kitchenの新作プロトリリース、その第16弾『CGK_PT16_FV1_MintGum647(ミント・ガム・ロクヨンナナ)』が発表された。『CGK_PT16_FV1_MintGum647』は、大きな反響と人気を博した第15弾FVタイプに改良を加えたもので、ネック長をこれまでのショートスケール(610mm)からロングスケール(647mm)に変更し、ハイポジカッ