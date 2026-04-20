Caramel’s Guitar Kitchen¡¢Âè15ÃÆ¥×¥í¥È¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥±¡¼¥ëFV·¿
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CGK_PT16_FV1_ MintGum647
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¡¦Body¡§Mahogany
¡¦Body Finish¡§Polyurethane
¡¦Neck Material¡§Maple
¡¦Fingerboard¡§Rosewood 300R
¡¦Frets¡§22
¡¦Fret Size:Medium
¡¦Scale Length¡§647mm
¡¦Nut¡§Bone Nut
¡¦Pickups(Front)¡§Mini Humbucker AlnicoV
¡¦Pickups(Bridge):SingleCoil Alnico V (made in Japan)
¡¦Switching¡§3-position Toggle switch
¡¦Controls¡§MasterVolume¡ß1(CTS) MasterTone¡ß1(CTS)
¡¦ack:Switch Craft
¡¦Bridge¡§3-way brass saddle bridge/Double side cut
¡¦Peg¡§GOTOH
¡¦Strap Pin¡§GOTOH Ep-B3
¡ÚOfficial CGK ONLINE SHOP¡Ûhttps://caramelsguitarkitche.stores.jp/
¡ÚOfficial CGK HP¡Ûhttps://caramelsguitarkitchen.net/
Instgram¡§https://www.instagram.com/cgk_guitar/
X¡§https://x.com/CgkGuitar