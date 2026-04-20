株式会社ＮＥＸＥＲとＡＩＬＥＳＦＯＲＴＵＮＡ（エール・フォルトゥーナ）は共同で事前調査で「結婚式を挙げたことがある」と回答した全国の男女３００人を対象に「結婚式場の選び方と決め手」についてのアンケートを行い、２０日に結果を発表した。「結婚式場を選ぶ際にどのような方法で情報収集をしたか」の問いで、最も多かった回答は「知人・家族の紹介」で４０・３％、次いで「式場の公式ホームページ」が２０・０％が