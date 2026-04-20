株式会社ＮＥＸＥＲとＡＩＬＥＳ ＦＯＲＴＵＮＡ（エール・フォルトゥーナ）は共同で事前調査で「結婚式を挙げたことがある」と回答した全国の男女３００人を対象に「結婚式場の選び方と決め手」についてのアンケートを行い、２０日に結果を発表した。

「結婚式場を選ぶ際にどのような方法で情報収集をしたか」の問いで、最も多かった回答は「知人・家族の紹介」で４０・３％、次いで「式場の公式ホームページ」が２０・０％が続いた。

「式場選びで最終的な決め手になったポイント」は最も多かった答えは「立地・アクセス」で２８・３％、次いで「雰囲気」が１９・０％、「価格」が１７・０％と続き、この上位３つで全体の６割以上を占める結果となった。ゲストへの配慮を重視しながら、雰囲気や価格とのバランスを見て式場を選ぶ人が多いことがわかる。

「式場選びにかけた期間」で、最も多かったのは「１か月未満」で３７・０％。次いで「１〜３か月未満」が３６・７％と僅差で続き、この２つを合わせると７３・７％にのぼる。「１年以上」はわずか１・３％だった。事前に必要な情報を集めたうえで、効率よく判断している様子がうかがえる。