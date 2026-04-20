【Rickenbacker4001v63】（兵庫県オサダマン55歳）社会人になり初めて新品で購入した楽器です。当時、西宮にMGMというヴィンテージ屋によく出入りしていてその店で学生時代のアルバイト代で65年製ヘフナーベースを購入バンドで使用してましたが、4001も欲しくなり店に相談、当時は正規ディーラーで新品がオーダーできるという事で現物を見ないでローンで購入しました。最初フレイムが派手で嫌でしたが、今ではCNCルーター導入