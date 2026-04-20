【Rickenbacker4001v63】（兵庫県 オサダマン 55歳）

社会人になり初めて新品で購入した楽器です。当時、西宮にMGMというヴィンテージ屋によく出入りしていてその店で学生時代のアルバイト代で65年製ヘフナーベースを購入バンドで使用してましたが、4001も欲しくなり店に相談、当時は正規ディーラーで新品がオーダーできるという事で現物を見ないでローンで購入しました。

最初フレイムが派手で嫌でしたが、今ではCNCルーター導入以前の機種であり、自慢のベースです。

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リッケンをオーダーしただなんて、天上人のセリフだなぁ。そういう人もいるんですね。ゴリっと入っているボディのフレイムがイヤだったなんて、なんて贅沢なお方。絵の具でトラ杢を描きたいと思った私とは反対を向いていらっしゃる。それにしても私にとって4001といえばクリス・スクワイアだったので、あのグリグリと掻き乱すようなカッコいいサウンドを聴くたびに、ベースを弾くなら4001だなと思っていたものですが、人間椅子の鈴木研一にその話をしたら「いや、あの音は4001でも出ませんよ」と言われ、あっけなく撃沈した覚えがあります。その4001、どんな音です？（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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