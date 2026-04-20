赤色灯19日午後8時半ごろ、愛媛県今治市の西瀬戸自動車道（瀬戸内しまなみ海道）で、今治市の会社員山口琥太朗さん（20）が運転する乗用車が対向車と衝突する事故があった。県警高速隊や地元消防によると、山口さんら5人が搬送され、うち対向車の助手席に乗っていた60歳ぐらいの男性の死亡が確認された。事故の影響で、上下線の一部区間が6時間半通行止めとなった。県警によると、他の4人は負傷したが、命に別条はないという