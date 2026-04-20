19日、宮城・仙台市の住宅街にクマ1頭がとどまり、麻酔銃などを使った緊急銃猟により駆除されました。19日午前2時ごろ、仙台市青葉区で駐輪場をゆっくり歩く1頭のクマが撮影されました。クマが現れたのは、仙台市役所から600メートルほど離れた住宅街です。クマは日中になってもマンションの敷地にある茂みにとどまったため、仙台市は危険と判断し、緊急銃猟を決めました。市によりますと、麻酔銃2発でクマを眠らせ、19日午後7時半