浴室内にピンク色の汚れが付いていて困ったことはありませんか。入浴後にできる対策について、TOTOの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…」これが浴室にピンク汚れが生じるのを防ぐ“裏技”です！公式アカウントは「床や排水口に出やすいピンク汚れの正体は細菌」「水分があるだけで増えやすいのが特徴です」と投稿。メチロバクテリウムなどの細菌は角質や皮脂などの養分がなくても水分のみで