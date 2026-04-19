俳優の賀来千香子が１９日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで行われたファッションメディア「ＪＪ」のイベント「ＪＪ５０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＦｅｓｔ２０２６」（Ｄａｙ２）に登場した。賀来は１９８０年代初頭に「ＪＪ」モデルとして活躍しており、この日はレジェンドＯＧとしてランウエーに降臨。白のセットアップを着こなし、６４歳とは思えない抜群のスタイルを見せつけた。賀来はＪＪ時代を振り返り「みんがキ