セクシー女優という職業は、最初からその道を選ぶ人ばかりではなく、さまざまな事情やキャリアの変遷を経てたどり着くケースも多いです。華やかなイメージの裏で、その背景には個々の選択や葛藤が存在しています。今回は、地下アイドル時代のブラックな環境や炎上騒動を経て一度芸能界から離れた後、「絶対にやらない」と決めていたセクシー女優の道を選んだ逢沢みゆさんに話を聞きました。◆オーディションを受けまくった小学生時