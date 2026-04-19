【モデルプレス＝2026/04/19】国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が4月18日、自身のInstagramを更新。ショート丈Tシャツ姿でスーパーでの買い物やピクニックを楽しむ様子を公開した。【写真】29歳人気KPOP美女「オフ感強めで可愛い」美腹筋のぞく私服コーデ◆ジヒョ、美ウエストのぞくショート丈Tシャツ姿公開ジヒョは、引き締まった美しいウエストがのぞくショート丈のTシャツとデニムパンツのカジ