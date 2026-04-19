インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「猫顔の男性芸能人イケメン」ランキングを投票で募っています。2026年4月17日時点で集まった1291票でのランキングを紹介します。【写真】「え！かっこいい！」猫顔のイケメン男性芸能人の“近影”を公開！トップ3全員も！3位は俳優の綾野剛さんでした。回答者からは「スッキリした目元が猫っぽい」「つり