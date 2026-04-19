G大阪の南野遥海が新ヘアスタイルを披露ガンバ大阪は4月15日、タイのバンコク・ユナイテッドに2戦合計3-1で勝利しAFCチャンピオンズリーグ2の決勝進出を決めた。19日には明治安田J1百年構想リーグでファジアーノ岡山と対戦するなか、G大阪ストライカーの新ヘアスタイルが「いつの間に」「えんぐい金髪なってる」など注目を集めている。黒髪から金髪に大胆イメチェンしたのは21歳のFW南野遥海。18日にG大阪が公式SNSにアップし