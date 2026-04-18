東京Vの寺沼星文が決勝ゴールを決めた東京ヴェルディは4月18日、明治安田J1百年構想リーグの第11節でジェフユナイテッド千葉に1-0で勝利した。エースFW染野唯月ら主力3人が出場停止となるなか、勝ち点3をもたらしたのは、センターFWに入った25歳FW寺沼星文の一撃だった。昨季途中に水戸ホーリーホックから加入した寺沼は、今季ここまで開幕戦の水戸戦での1分出場のみ。負傷もあり、前節で8試合ぶりにベンチへ復帰したばかりだ