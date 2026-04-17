4月17日（金）に放送した「ガイアの夜明け」のテーマは「医師が足りない！〜地域医療の新たな担い手〜」。【動画】医師が足りない！崩壊する地域医療…“医学生への教育改革”と“NPの最前線”医師の数自体は増えている。その一方で、地域医療の医師不足は深刻だ。全国で診療所の閉院や診療科の縮小が相次ぎ、住民にとって当たり前の医療が静かに失われつつある。背景にあるのは、都市と地方の医師偏在、若手医師の都市集中、そし