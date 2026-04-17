女優の上戸彩（40）が、16日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（後11・23）にVTR出演し、子供たちのお小遣い事情について明かした。12年に「EXILE」HIROと結婚。10歳長女、6歳長男、2歳次男と3人の子のママになった。子供との時間は「取るようにしていますね」と明かし、子育て優先の生活を送っているという。番組では、お笑いコンビ「ツートライブ」と大阪市内でのロケに参加。大阪・関西万博のキャラクター、