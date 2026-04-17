女優の上戸彩（40）が、16日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（後11・23）にVTR出演し、子供たちのお小遣い事情について明かした。

12年に「EXILE」HIROと結婚。10歳長女、6歳長男、2歳次男と3人の子のママになった。子供との時間は「取るようにしていますね」と明かし、子育て優先の生活を送っているという。

番組では、お笑いコンビ「ツートライブ」と大阪市内でのロケに参加。大阪・関西万博のキャラクター、ミャクミャクのグッズを販売している百貨店で大人買いした。その様子に、周平魂は「結構ガンガンいきますね」と驚いた。

上戸は「普段は全く買わないので、こういう時に（買う）」と答え、「でも、自分のはどれ？って聞かれると、ほとんどないですね、お土産。自分にはあんまり買わないです」とも明かした。

さらに、子供たちのお小遣いの話題に。「今は上が10歳になったので、ママとパパからのお年玉を“1年間で使ってよ”というので。自分で計算させて」。毎月ではなく、年に1度の“支給”で、やりくりすることを覚えさせている。

とはいえ、お手伝いしてくれた場合は、それに応じてプラスしているという。「お風呂掃除1回10円とか…10円です、うちは」と明かしていた。周平魂は「一緒や…」とつぶやいていた。