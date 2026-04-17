遊佐町と秋田県にかほ市を結ぶ山岳観光道路「鳥海ブルーライン」は24日の開通を前に、いま除雪作業が急ピッチで進められています。平地から標高1100メートルまで一気に駆けのぼることで知られる鳥海ブルーライン。遊佐町と、にかほ市を結ぶこの山岳観光道路では、3月25日に始まった除雪作業が現在、大平山荘から500メートルほど進んだ標高1050m付近で行われています。丸高土木事部村上忍技能主任「今年