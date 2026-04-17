「雲海も見ることができる」鳥海ブルーライン 24日の全線開通に向け除雪作業が大詰め
遊佐町と秋田県にかほ市を結ぶ山岳観光道路「鳥海ブルーライン」は24日の開通を前に、いま除雪作業が急ピッチで進められています。
平地から標高1100メートルまで一気に駆けのぼることで知られる鳥海ブルーライン。遊佐町と、にかほ市を結ぶこの山岳観光道路では、3月25日に始まった除雪作業が現在、大平山荘から500メートルほど進んだ標高1050m付近で行われています。
今シーズンの積雪は、昨シーズンより少なかったというものの、道路脇に残る雪は多いところで高さ3メートルほどの壁になっています。秋田県境までの除雪区間およそ11キロのうち現在、残り600メートル余りの地点まで進んでいてブルドーザーやロータリー除雪車など5台の重機を使って作業が進められていました。
丸高土木事部 村上忍技能主任「天気が良ければ日本海・庄内平野はもちろん新潟県粟島、秋田県の男鹿半島も見ることが出来、運が良ければ雲海も見ることが出来る。ゴールデンウイークにはまだ雪の壁も残ると思うので楽しんでいただければと思う」
鳥海ブルーラインの除雪作業は、週明けの20日ごろには終了する見込みで、24日に全線開通する予定です。