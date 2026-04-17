露崎春女が、新曲「Unsaid」を5月1日に配信リリースすることを発表した。。本作はプロデューサーにNao’ymtを迎えて制作されたR&Bナンバー。両者は2006年以降長きにわたり共演を重ねており、2025年発表の「Lost In Avalon（Nao’ymt feat.露崎春女）」に続く流れの中で生まれた楽曲となる。サウンドは現在進行形のR&Bを軸に、シンセウェーブやシティポップ、80年代の要素を織り交ぜたもの。Nao’ymtによる抒情的なトラック