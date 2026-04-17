露崎春女が、新曲「Unsaid」を5月1日に配信リリースすることを発表した。。

本作はプロデューサーにNao’ymtを迎えて制作されたR&Bナンバー。両者は2006年以降長きにわたり共演を重ねており、2025年発表の「Lost In Avalon（Nao’ymt feat.露崎春女）」に続く流れの中で生まれた楽曲となる。

サウンドは現在進行形のR&Bを軸に、シンセウェーブやシティポップ、80年代の要素を織り交ぜたもの。Nao’ymtによる抒情的なトラックの上で、露崎は抑制の効いたボーカルを聴かせており、感情を前面に押し出すのではなく、余白を残した表現が印象的だ。30年のキャリアを経た今だからこそ到達した、しなやかで内省的なアプローチが際立っている。

歌詞では、「言葉にしないことで保たれる関係性」や「定義されないまま続く親密さ」をテーマに据える。恋愛へと踏み出す直前の距離感や、あえて踏み込まない選択を描き、「言わなかったこと」を後悔ではなく一つの判断として提示している点が特徴的だ。多くのラブソングが関係性の進展を軸に展開するのに対し、本作はその手前にある状態を丁寧にすくい取っている。

劇的な展開を描く作品ではないが、聴き手の記憶や経験に重なる余地を残すことで、それぞれの解釈を引き出す構造となっている。過去の選択や関係性を想起させる内容は、経験を重ねた世代にとって現実感を伴って響く一方で、現在進行形で揺れる関係の中にいるリスナーにも届く楽曲と言える。

露崎春女はデビュー30周年を迎え、2026年5月27日にはオールタイム・ベストアルバム『Soul Journey - 30th Anniversary』をリリース予定だ。同作は全30曲を収録予定で、新曲「Unsaid」と、プロデューサーにT.Kura、ソングライター／ボーカリストにmichicoを迎えて制作され、2月に先行配信された新曲「GLAMOROUS (feat. michico)」などを収める。

また、『Soul Journey - 30th Anniversary』リリース記念イベントの開催も決定している。こちらは2026年5月8日、HMV&BOOKS SHIBUYAにてトーク＆ミニライブを実施予定。あわせて、CD購入者を対象としたサイン会も行われる。作品の背景や制作にまつわるトークとともに、パフォーマンスを間近で体感できる機会となりそうだ。

『Soul Journey - 30th Anniversary』

発売日：2026年5月27日（水） 価格：4,500円（税抜）／4,950円（税込）

品番：YCCW‐10437〜8

仕様：CD2枚組

収録：全30曲予定（新曲2曲収録予定） 収録予定曲

●Disc1

01​.Unsaid ※新曲

02​.GLAMOROUS (feat​.michico) ※新曲

03​.Sacrifice

04​.Love Flame

05​.Here and Now - Duet with 黒沢薫

06​.さよならの誓い

07​.Bye Bye Gloom

08​.Agape

09​.HARUKAZE

10​.瞳の向こうに

11​.Still Of The Night

12​.Witness

13​.涙の花 Duet with LOVE

14​.Woman “Wの悲劇”より

15​.ABC ●Disc2

01​.FEEL YOU

02​.In This Love

03​.Believe Yourself

04​.キセキノハナ

05​.太陽

06​.I Say I’m Sorry

07​.One summer day

08​.恋

09​.Break On Out

10​.Forever In Your Heart 〜あなたがいたから〜

11​.Eternity​.

12​.You’ll Be Alright

13​.I’m Here

14​.Time

15​.BRAZILIAN RHYME 塩谷 哲 feat​.露崎春女

先行配信シングル「GLAMOROUS (feat. michico)」

配信開始日： 2026年2月20日（金）

配信リンク：https://linkco.re/tZDr1vea

インストアイベント

開催日：2026年5月8日(金)

開催店舗：HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース

※本イベントは【会場参加】と【オンライン参加】の2つの方法でお楽しみいただけます。

※直接、会場である店舗へのお問い合わせはお控えください。

詳細はこちら https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1619