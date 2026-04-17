露崎春女、30周年イヤー新曲第2弾「Unsaid」配信決定。Nao’ymtと描く“言葉にしない関係性”
露崎春女が、新曲「Unsaid」を5月1日に配信リリースすることを発表した。。
本作はプロデューサーにNao’ymtを迎えて制作されたR&Bナンバー。両者は2006年以降長きにわたり共演を重ねており、2025年発表の「Lost In Avalon（Nao’ymt feat.露崎春女）」に続く流れの中で生まれた楽曲となる。
サウンドは現在進行形のR&Bを軸に、シンセウェーブやシティポップ、80年代の要素を織り交ぜたもの。Nao’ymtによる抒情的なトラックの上で、露崎は抑制の効いたボーカルを聴かせており、感情を前面に押し出すのではなく、余白を残した表現が印象的だ。30年のキャリアを経た今だからこそ到達した、しなやかで内省的なアプローチが際立っている。
歌詞では、「言葉にしないことで保たれる関係性」や「定義されないまま続く親密さ」をテーマに据える。恋愛へと踏み出す直前の距離感や、あえて踏み込まない選択を描き、「言わなかったこと」を後悔ではなく一つの判断として提示している点が特徴的だ。多くのラブソングが関係性の進展を軸に展開するのに対し、本作はその手前にある状態を丁寧にすくい取っている。
劇的な展開を描く作品ではないが、聴き手の記憶や経験に重なる余地を残すことで、それぞれの解釈を引き出す構造となっている。過去の選択や関係性を想起させる内容は、経験を重ねた世代にとって現実感を伴って響く一方で、現在進行形で揺れる関係の中にいるリスナーにも届く楽曲と言える。
露崎春女はデビュー30周年を迎え、2026年5月27日にはオールタイム・ベストアルバム『Soul Journey - 30th Anniversary』をリリース予定だ。同作は全30曲を収録予定で、新曲「Unsaid」と、プロデューサーにT.Kura、ソングライター／ボーカリストにmichicoを迎えて制作され、2月に先行配信された新曲「GLAMOROUS (feat. michico)」などを収める。
また、『Soul Journey - 30th Anniversary』リリース記念イベントの開催も決定している。こちらは2026年5月8日、HMV&BOOKS SHIBUYAにてトーク＆ミニライブを実施予定。あわせて、CD購入者を対象としたサイン会も行われる。作品の背景や制作にまつわるトークとともに、パフォーマンスを間近で体感できる機会となりそうだ。
『Soul Journey - 30th Anniversary』
発売日：2026年5月27日（水）
価格：4,500円（税抜）／4,950円（税込）
品番：YCCW‐10437〜8
仕様：CD2枚組
収録：全30曲予定（新曲2曲収録予定）
収録予定曲
●Disc1
01.Unsaid ※新曲
02.GLAMOROUS (feat.michico) ※新曲
03.Sacrifice
04.Love Flame
05.Here and Now - Duet with 黒沢薫
06.さよならの誓い
07.Bye Bye Gloom
08.Agape
09.HARUKAZE
10.瞳の向こうに
11.Still Of The Night
12.Witness
13.涙の花 Duet with LOVE
14.Woman “Wの悲劇”より
15.ABC
●Disc2
01.FEEL YOU
02.In This Love
03.Believe Yourself
04.キセキノハナ
05.太陽
06.I Say I’m Sorry
07.One summer day
08.恋
09.Break On Out
10.Forever In Your Heart 〜あなたがいたから〜
11.Eternity.
12.You’ll Be Alright
13.I’m Here
14.Time
15.BRAZILIAN RHYME 塩谷 哲 feat.露崎春女
先行配信シングル「Unsaid」
配信開始日： 2026年5月1日（金）
配信リンク：https://linkco.re/21yYH4Gc
先行配信シングル「GLAMOROUS (feat. michico)」
配信開始日： 2026年2月20日（金）
配信リンク：https://linkco.re/tZDr1vea
インストアイベント
開催日：2026年5月8日(金)
開催店舗：HMV&BOOKS SHIBUYA 6Fイベントスペース
※本イベントは【会場参加】と【オンライン参加】の2つの方法でお楽しみいただけます。
※直接、会場である店舗へのお問い合わせはお控えください。
詳細はこちら https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/news/detail/1619
関連リンク
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