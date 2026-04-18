通勤電車で「席ガチャ」失敗…！隣人からの肘打ち＆タイピング攻撃に耐えるサラリーマンの悲哀【作者に聞く】
【HELP！】「席ガチャ」にハズレて座席が超狭いです…耐えるしかない？
働く自分の身に降りかかった日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画にし、X(旧Twitter)で発信している青木ぼんろさん(@aobonro)。どこかで経験したことがあるシーンに、多くの共感の声が寄せられている。
ウォーカープラスでは、そんな青木さんのサラリーマン生活を「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」と題し、全編描き下ろしで届ける。今回のテーマは、サラリーマンにとって切っても切れない通勤中の「席ガチャ」。さまざまな人が行き交う電車の中で、とんでもない席を引いてしまった経験はないだろうか。
■週1回は遭遇するハズレ席と隣人の「肘撃」
電車内で出会ったなかでも、最も強烈だった人について青木さんに聞くと、「隣でパソコンを使っていた人ですね。タイピングによって肘がガンガン当たってきて、何発かいいのもらいました」と振り返る。
ハズレの席を引く確率は、軽いものを含めると週1回、約10%に上るという。「電車に乗った瞬間に状況確認して、ヤバそうな席は回避するようにしていますが、車内ではガチャは何度も引かなければならないですからね」と、通勤における苦労を明かしてくれた。
■ハズレ席に座る人への切なさと哀愁のドラマ
自身が巻き込まれるだけでなく、周囲でハズレを引いている人を見たときも「やっぱり切ない気持ちになりますよね。この前、大ハズレを引いているおばあちゃんを見たときに涙が出ました…」と語る青木さん。さて、明日の通勤電車の「席ガチャ」は、いかに。今後も恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはないけれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活の漫画に注目だ。
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