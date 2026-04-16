「キャンドゥ」に『ちいかわ』の新グッズ登場！ ミニサイズのメモ張キーホルダーなど全5アイテムを用意
「キャンドゥ」は、4月16日（木）に公式Xを更新。ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の新グッズを公開した。
【写真】かわいすぎる！ ミニサイズのメモ張キーホルダーは全4種
■日常アイテムを展開
今回登場するのは、学校やオフィスで使える日常アイテム全5品。
ラインナップには、ミニサイズのメモ張にボールチェーンが付いた「ミニメモキーチェーンボタン付き」や、小分けに便利な「ジッパー袋」などが、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのデザインでそろう。
そのほか、A5サイズの見開きクリアファイルやペンケース、プチチャームも用意。ちいかわたちの魅力を詰め込んだ新生活にもぴったりなアイテムが集まった。
引用：「キャンドゥ」公式Instagram（@cando_official）
【写真】かわいすぎる！ ミニサイズのメモ張キーホルダーは全4種
■日常アイテムを展開
今回登場するのは、学校やオフィスで使える日常アイテム全5品。
ラインナップには、ミニサイズのメモ張にボールチェーンが付いた「ミニメモキーチェーンボタン付き」や、小分けに便利な「ジッパー袋」などが、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのデザインでそろう。
そのほか、A5サイズの見開きクリアファイルやペンケース、プチチャームも用意。ちいかわたちの魅力を詰め込んだ新生活にもぴったりなアイテムが集まった。
引用：「キャンドゥ」公式Instagram（@cando_official）