【ネコ漫画】飼い主を優しく起こそうとする愛猫!?かわいすぎる仕草にSNSで6.9万超えの大反響！
【漫画を読む】飼い主を起こそうとする猫だが…!?
愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描き、X(旧Twitter)で公開しているキュルZ(@kyuryuZ)さん。X(旧Twitter)のフォロワー数は90.2万人(2026年4月15日現在)、発表した漫画の多くが10万いいねを超える人気漫画家だ。今回は飼い主とキュルガの日常をテーマにした3つの作品をお届けしよう。
■猫の健康度をチェックする飼い主!?
■甘えてくる猫
いつの間にか近くでキュルガが寝ていることに気が付いたピーちゃん。キュルガにくっつこうとゆっくり近づくと、背中でピーちゃんの気配を感じて目が覚めるキュルガ。ピーちゃんは心の中でしまったと思ったが、なんとキュルガの方から背中にもたれかかって来るではないか!?そんなキュルガの行動にうれしくなるピーちゃんである。
■みんなのおやつタイム
2人が梨をおいしそうに食べている光景を見つめるキュルガ。フータは梨のかけらをキュルガにあげるが、キュルガはプイッとして欲しくないようだ。するとキュルガはフータの顔に両手を当てて、ひたすら見つめる。その後猫用のおやつをあげると、ムシャムシャ食べ始める。一緒におやつタイムに参加をしたかったキュルガなのた。
キュルZさんは飼い主と猫の日常をコミカルに描き、どれも癒やされる作品ばかりだ。X(旧Twitter)やブログではほかの作品も投稿されているので、猫好きの人はこの機会にぜひ読んでみて！
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
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