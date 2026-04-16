クラインが驚きのグラブ紹介日米仰天のアイテムだ。ドジャースは15日（日本時間16日）、球団公式X（旧ツイッター）を更新し、ウィル・クライン投手の驚きのグラブを紹介している。投稿されていたグラブはウェブ（網の部分）に透明のソフトタイプのケースが装着。その“窓”に「ポケモンカード」を入れることができるようになっている。奇想天外のデザインに、MLB公式も引用する形で投稿。「ウィル・クラインはウェブ（網の部分