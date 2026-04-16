グレープストーン（東京都中央区）の｢東京ばな奈ワールド」が、スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」の5周年を記念した「ポケモン東京ばな奈 ピカチュウバッグセット」を4月24日から期間限定で再販します。【写真】モンスターボールはどこにデザイン？まさかの“場所”に！憎い！プレゼントの詳細も！同商品は、「ピカチュウ東京ばな奈8個入」と「はみ出しチョコのクッキーサンド12枚入」、ピカチュウやモンスタ