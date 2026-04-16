AKB48の15期生として2013年に加入。あふれるAKB愛で3代目総監督を務めるなど、長らくグループを牽引してきた向井地美音が、4月3日（金）「向井地美音卒業コンサート〜私の夢は、AKB48〜」を国立代々木競技場第一体育館で行ない、高橋みなみ、小嶋陽菜、峯岸みなみ、柏木由紀、横山由依ら20名のOGメンバーもかけつけ、その門出を盛り上げた。【写真】向井地美音が夢のノースリーブスに加入！オープニングでは子供時代を振り返る映