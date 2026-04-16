乃木坂46・五百城茉央、小川彩、菅原咲月 乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が、2026年4月8日にリリースされた。今作は、5期生・池田瑛紗が初の表題曲センターを務めるメッセージ性の強いナンバー。今回のインタビューでは、池田と同じ5期生としてグループの次世代を担う五百城茉央、小川彩、そして副キャプテンを務める菅原咲月に、新曲の聴きどころやMV撮影のエピソードなどを語ってもらった