“闇堕ち系おゆうぎバンド”・東京メルヘン倶楽部が4月8日（水）、Zepp DiverCity（TOKYO）にて＜漆黒のZepp＞を開催した。バンド史上最⼤規模の“おゆうぎ会”（＝ワンマンライブ）となった本公演で、2人はキングレコードからメジャーデビューすることを発表。「これからキングレコードと“世界厨二病化計画”を一緒に広めていこうと思います」と宣言すると、会場に詰めかけた“OYUUGI担当”（＝ファンの呼称）から歓喜と祝