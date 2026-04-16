“闇堕ち系おゆうぎバンド”・東京メルヘン倶楽部が4月8日（水）、Zepp DiverCity（TOKYO）にて＜漆黒のZepp＞を開催した。

バンド史上最⼤規模の“おゆうぎ会”（＝ワンマンライブ）となった本公演で、2人はキングレコードからメジャーデビューすることを発表。「これからキングレコードと“世界厨二病化計画”を一緒に広めていこうと思います」と宣言すると、会場に詰めかけた“OYUUGI担当”（＝ファンの呼称）から歓喜と祝福の声が上がった。

開演前、フロアは真っ赤なライトに照らされ、会場BGMとして童謡が延々と流れ続けるという独特な空間が広がっている。やがてゆっくりと暗転。「TOKYO MAERCHEN OVERTURE 2」がけたたましく鳴り響いた。バックバンドのネコさん（B）、プードルちゃん（Dr）、ウサギさん（G）が1匹ずつ登場すると、しずりん（Piano）が舞台袖からダッシュでステージに入ってきた。拳を上げてフロアを盛り上げると、ゆっくりと歩いて姿を現したミラ（Vo）が手招くようにOYUUGI担当を煽る。

そして、「腹から声を出してくれ！」というミラの一声から「脈アリ♡spirits!」でライブがスタート……したかと思いきや、しずりんが「止めてくださーい！」と演奏をストップさせる。「声が小さい！ Zeppですよ!? 東京メルヘン倶楽部の中で一番大きいステージですよ!? 会場のみんなも人生で一番大きい声で叫んでください！」と絶叫し、改めて「脈アリ♡spirits!」へ。演者もOYUUGI担当もフルスロットルで駆け出した。

「連絡返して」では、しずりんのあどけない歌声が徐々に激しさを帯びてデスボイスに切り替わり、キーボードを離れてフロアを煽れば、ミラは憂いのあるメロディをときに儚げに、ときに伸びやかに歌い上げ、ラストでは気迫のこもったロングトーンを響かせる。「ドライアイ」ではOYUUGI担当のヘッドバンギングを巻き起こし、その勢いのまま「マリトッツォ」へ突入。Zeppは結成時からの夢の舞台と語っていただけに、ステージから放たれる熱と気合いがとにかく凄まじい。

熱いパフォーマンスを繰り広げつつ、MCでは「俺は光を拒み、闇へと続く茨の道を彷徨い続ける漆黒の堕天使ボーカルのミラだ！」と自己紹介。すると、「ミラちゃんは厨二病っていうブランディングでここまでやってきました！」としずりんがフォローし、ミラがツッコミを入れるといったやり取りでもフロアを楽しませていく。「今日初めて来た方もいっぱいいると思うんですけど、次はみなさん100％知っている曲をやります！」と、“闇堕ち童謡メドレー”がスタート。ダークな曲調にアレンジされた「いぬのおまわりさん」でコール＆レスポンスを起こすと、「むすんでひらいて」では「俺の真似をしてくれ！」とミラが“手遊び”を先導し、OYUUGI担当も上に下にと手を伸ばす。重低音を激しく効かせた「カエルのうた」を叩きつけて熱狂のままメドレーを終えると、空気をガラリと変えて「おなかすいたねー」としずりん。「美味しそうな曲やってもいいですか？」とミラが告げると、「everyday cheatday」を披露。清涼感のある心地よいエレクトロポップでフロアを包み込んでいく。そんな振り幅の大きさも、東京メルヘン倶楽部の武器のひとつだ。

MCでは「今日は重大発表をたくさん用意しています！」としずりん。「Zeppで重大発表だからさぞかしすごいんだろうなぁ」とミラがハードルを上げると、スクリーンに映し出された1発目の重大発表は“ウサギさんが禁煙をはじめました”。「まだまだこれだけじゃないので！」と期待させつつ、「死にかけの虫を見せてください！」という絶叫から始まった「G」では、〈かける殺虫剤〉というラインに合わせ、しずりんがCO2をフロアに向けて噴射。さらに「みんなもバンドメンバーになってくれ！」というミラの叫びからなだれ込んだ「We are band members」でポップな空気を膨らませて、前半戦が終了。どうぶつさんは長い尺のライブだと限界を迎えてしまうため一旦休憩ということで、メンバーは舞台袖に戻っていった。

幕間ではミラとしずりんがキャスターを務める“メルヘンニュース”という映像を放映。どうぶつさんの頭部のお手入れ方法が明かされると（主に消臭スプレーで対処。1〜2年に1回は新品が支給されることもあるそう）、臨時ニュースとして“どうぶつさんが個人Xを開設した”という2つ目の重大発表も行なわれた。ステージに戻った2人は、“どうぶつさんなしでいける曲”ということで、EDMナンバーの「猫犬兎」「猫犬兎2」を連続投下。途中で休憩を終えたどうぶつさんがカムバックし、「トライアングル」「辛味Holic」をキレ味鋭いアンサンブルで繰り出していった。

そんな状況に「なんか今日さ、どうぶつさんのことばっかりじゃない!?」と言うミラ。その怒りを鎮めるべく「逆アンガーマネジメント」を披露すると、「怒り、おさまった」というミラの声を皮切りに、「はむろち〜ハムスター６兆匹分のかわいい〜」へ。アッパーなサウンドに乗って歌って踊ると、“ハムスター”繋がりで届けられたのは「V系っぽいハム太郎」。東京メルヘン倶楽部が初めて動画サイトに投稿した同曲を、ミラもしずりんもエモーショナルに歌い、奏でていた。

曲を終えると、しずりんが東京メルヘン倶楽部結成前夜から今日に至るまでのことを振り返る。ピアノで音大に入ったけれど、周りは自分よりも上手い人ばかりだったこと。アイドルをやらせてもらったけれど、周りに可愛い女の子がいっぱいいたこと。それでもステージに立ち続けたが、自分の未熟さを突きつけられてばかりだったこと。もう辞めたほうがいいのかもしれないと思ったこともあったけれど、どうしても何かになりたくて、諦め悪く続けていたら、ミラと出会えたこと。「ミラちゃんに出会えたことは、諦め悪く続けてきた私へのご褒美みたいなこと」と、しずりんは涙を堪えながら話を続ける。

しずりん「諦め悪く続けていたらミラちゃんに出会えて、どうぶつさんに出会えて、みんなに出会えて、そして、Zepp DiverCityに立てました！ 今日の景色は絶対に忘れないし、本当に夢みたいな光景なんですけど、わがままを言ってもいいですか？ 東京メルヘン倶楽部、Zeppじゃ全然足りないです！ これからも足掻いて踠いて、こういう景色をここにいるみんなと見たいです。ちょっと頼りないかもしれないですが、ついてきてください！」

そんな力強い宣言の後に届けられたのは、「憧れ」。曲調こそ未来へ向かって突き進んでいく明るいイメージがあり、歌詞も掛け合いがあってユニークな面もあるのだが、その言葉の奥に潜む“諦めることができなかった強い思い”が滲み、浮かび上がってくる一幕だった。さらにギアを上げ、しずりんがデスボイスで連呼する「畳」でフロアを激しく揺らすと、「一番お上品な曲をやります！」というミラの声を合図に「マザー・服」になだれ込む。歌詞としては素直に伝えることができない母への感謝を綴ったものだが、空耳的にとても上品ではないワードに聴こえてしまうというラウドナンバーを叩きつけると、「なかゆびっ☆」へ。〈中指以外全部立てる〉というハンドサインを全員が掲げ、大音量のシンガロングが巻き起こる空間は、なんとも平和的。その多幸感を「human & animals」で極限まで引きずり上げて本編を締め括った。

“再降臨”（＝アンコール）の声に応えて2人と3匹が登場すると、「もうひとつ発表があります！」と叫ぶしずりん。「どうせ“どうぶつ”だろ？」と呆れ気味にミラが返し、和やかに話していると、突如舞台袖から“ライオンのキャラクター”が登場。「東京メルヘン倶楽部にしては毛並みの質が良すぎる！」と興奮するしずりんと、百獣の王の登場にワナワナする3匹のどうぶつさん。ちなみに、この“ライオンさん”は、キング・アミューズメント・クリエイティブの公式キャラクター“きんくりん”で、この日3つ目の重大発表として、キングレコードからメジャーデビューすること、7月22日にメジャーデビューミニアルバム『MAJOR』をリリースすることがスクリーンに映し出されると、OYUUGI担当の悲鳴にも似た歓声が溢れかえっていた。

なお、メジャーデビューはするが、2人はこれまで通り事務所には所属せずにセルフプロデュースで活動を続けるとのこと。「キングレコードさんから“好き勝手にやっていい”という言質を取っています！」としずりん。ミラが「キングレコードの一部が闇堕ちしたぞ！」と叫ぶと、OYUUGI担当から改めて大きな歓声が送られた。そして、ライブ翌日の4月9日から配信されるメジャーデビュー曲「えんぴつ！！！！！」を初披露。流麗ながらもヘヴィなバンドサウンドと、コミカルながらも自分の好きなものを貫こうというメッセージが綴られている同曲は、東京メルヘン倶楽部の良さが詰まった1曲だ。

残り2曲となったところで、ミラが今に至るまでのことを振り返る。これまでいくつかのバンドで活動していたものの、なかなかうまくいかず、好きで始めたはずのバンドや音楽が苦しいものになってしまい、思い悩む日々を過ごしていた。改めてゼロからフリーランスで音楽活動を始めることに躊躇っていたが、そのときに声をかけてくれたのが、しずりんだった。2人で音を合わせていたら少しずつ気持ちが前を向き、昔から信頼している音楽仲間だったどうぶつさんたちが加わって、バンドを結成。「また音楽と向き合いたいという気持ちを、みんなが取り戻させてくれた」と、ミラは仲間に感謝を告げていた。

ミラ「こんなにたくさんのみんなに東京メルヘン倶楽部を見てもらえていることは本当にすごいことだと思うし、幸せだなと思います。みんなの笑った顔や、大きな声をたくさん聴かせてもらって、改めて思いました。バンドってめっちゃ楽しいな！ まだまだこれからも上を目指して突っ走っていくんで、みなさん応援よろしくお願いします！」

そして、「ありがとう10000のフォロワー」を披露。〈ありがとう Zeppのみんな〉と歌詞の一部を変え、一緒に歩んできてくれたOYUUGI担当に改めて感謝を告げると、「Zeppの夢は叶えたぞ！ 次の目標は……武道館だ！」と叫び、ラストナンバーの「メルヘン」へ。この日最大の熱狂を巻き起こしてライブを締め括ったのだが、なかなか舞台袖に戻ろうとしない2人。その姿は、今日という日を大成功に終えることができた喜びと興奮、そして感動を、強く物語るものだった。

ライブ終了後には、7月4日（土）に赤羽ReNY alphaにて＜メルヘンおゆうぎ会2026＞を開催することも発表。東京メルヘン倶楽部の快進撃が、今まさに始まろうとしている。

取材・文◎山口哲生

＜東京メルヘン倶楽部「漆黒のZepp」＞セットリスト

M0.TOKYO MAERCHEN OVERTURE 2

M1.脈アリ♡spirits!

M2.連絡返して

M3.ドライアイ

M4.マリトッツォ

M5.いぬのおまわりさん

M6.むすんでひらいて

M7.カエルのうた

M8.everyday cheatday

M9.G

M10.We are band members

-幕間映像メルヘンニュース-

M11.猫犬兎

M12.猫犬兎２

M13.トライアングル

M14.辛味Holic

M15.逆アンガーマネジメント

M16はむろち〜ハムスター６兆匹分のかわいい〜

M17.V系っぽいハム太郎

M18.憧れ

M19.畳

M20マザー・服

M21.なかゆびっ☆

M22.human & animals 【アンコール】

EN1.えんぴつ！！！！！

EN2.ありがとう10000のフォロワー

EN3.メルヘン

メジャー1st mini ALBUM『MAJOR』

2026.7.22 (wed) Release

特設サイト：https://king-cr.jp/tokyomaerchenclub_MAJOR/

購入：https://tokyomaerchenclub.lnk.to/1stminiAL 【初回限定[おゆうぎ]盤】 ▲初回限定[おゆうぎ]盤ジャケット 品番：KICS-94257

価格：￥8,250（税抜価格￥7,500）

形態：CD＋M-CARD

封入特典：ミラしず♡両面トレーディングカード（全1種） 【通常盤】 ▲通常盤ジャケット 品番：KICS-4257

定価：￥2,500（税抜価格￥2,273）

形態：CDのみ 【KING RECORDS STORE限定セット】 ▲「えんぴつ！！！！！」ジャケット ミラしず♡ニコイチアクリルスタンド＋初回限定[おゆうぎ]盤

価格：￥10,000（税抜価格￥9,091）

セット内容

・ミラしず♡ニコイチアクリルスタンド

・「MAJOR」初回限定[おゆうぎ]盤

※CDは市販商品と同一内容となります 収録内容

《CD》 ※初回限定[おゆうぎ]盤・通常盤共通・曲順未定

1.えんぴつ！！！！！

2.幼稚園で無双するカエルのうた

3.タイトル未定

4.タイトル未定

5.タイトル未定

全5曲収録予定 《Mカード》（絵柄全3種ランダムのうち1種封入）※初回限定[おゆうぎ]盤のみ リード曲 -Music Video-リード曲 -Behind The Scenes-

3.「漆黒のZepp」ライブ本編映像（※都合により一部編集してお届けいたします）

※初回DL期限：2028年7月22日まで リード曲 -Music Video-リード曲 -Behind The Scenes-3.「漆黒のZepp」ライブ本編映像（※都合により一部編集してお届けいたします）※初回DL期限：2028年7月22日まで ※収録内容・仕様等は変更になる場合がございます

＜メルヘンおゆうぎ会2026＞

日程：7月4日（土）

会場：赤羽ReNY alpha

チケット：https://eplus.jp/tokyomaerchenclub/