【モデルプレス＝2026/04/16】Snow Manの宮舘涼太が4月16日、都内で開催された「日本公演40周年記念 ディズニー・オン・アイス “Let's Party！”」記者発表会に、関根勤、関根麻里とともに出席。本公演を一緒に観に行きたい人物を明かした。【写真】Snow Manメンバー、カラコン＆短髪ビジュで雰囲気ガラリ◆宮舘涼太「ディズニー・オン・アイス」一緒に観たい人物明かす宮舘は「ディズニー・オン・アイス」を誰と観たいかという質