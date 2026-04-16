【トモダチコレクション わくわく生活】 4月16日 発売 価格パッケージ版：7,128円 ダウンロード版：7,100円 任天堂は、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」を4月16日に発売した。価格は7,100円より。 約13年ぶりのシリーズ最新作として、遂に発売を迎えた「トモダチコレクション わくわく生活」。